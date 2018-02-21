В поисках нестандартного отпуска казанцы переметнулись от агентств к туристским сайтам

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В поисках нестандартного турпакета значительная часть казанцев (50 процентов респондентов) переметнулась от туристических агентств к специализированным сайтам. К такому выводу пришли аналитики бесплатного международного сайта бронирования Momondo, проанализировав предпочтения более чем 26 тыс. путешественников из 26 стран мира.

Оказалось, что к туристическим агентствам сейчас готовы обратиться только 34 процента потенциальных туристов, чуть меньше, 30 процентов, доверяют информации по ТВ и радио.

«Социальные сети давно перестали быть просто средством для общения и превратились в электронные дневники, где каждый может поделиться своими историями из путешествий и подкрепить рассказы снимками с места событий. Это сильно упрощает поиск информации: опытные travel-блогеры, авторы тематических каналов в мессенджерах и специализированные сервисы помогают найти неочевидные достопримечательности и подобрать интересные активности, которые редко входят в “стандартный пакет” туриста. Достаточно подписаться на заинтересовавших путешественников или даже просто хэштег, чтобы регулярно получать новые идеи и вдохновение для своих поездок и не ограничивать себя контентом туристических каталогов», – прокомментировала тенденцию представитель международного туристического метапоиска momondo.ru в России Ирина Рябовол.

В целом, действительно, даже по сравнению с 2016 годом интернет-ресурсы, в том числе и социальные сети, существенно расширили свое влияние на путешественников из Казани. Если два года назад лишь 39 процентов респондентов сообщали, что узнают полезную для поездок информацию на туристических сайтах, а 27 – в Facebook, Instagram и на других площадках, то в 2018 году эти цифры выросли до 50 и 43 процентов соответственно.

Кроме того, ощутимо выросла и авторитетность блогов – на 5 процентов, travel-приложений – на 7 процентов, онлайн-журналов – на 8 процентов.

К слову, в целом среди россиян в 51 проценте случаев на соцсети ориентируются люди от 18 до 22 лет и каждый третий респондент в возрасте 36 – 55 лет и 56 – 65 лет.

Хобби и культурные мероприятия, способные повлиять на выбор поездки, отметили 12 процентов казанцев. 5 процентов путешественников из столицы РТ ориентируются на спортивные события.

При этом интересно, что чаще исследуют специализированные сайты, прислушиваются к рекламе и рекомендациям турагентов российские женщины, а не мужчины. Последние в предпочтениях направления отдыха доверяют рассказам коллег, ориентируются на свои хобби, печатную прессу и готовы сорваться с места за любимыми спортивными командами.

