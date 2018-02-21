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В Нижнекамске экологи пресекли незаконное сжигание вредных отходов

21 февраля 2018, 04:23

Руководитель нижнекамской организации, загрязнявшей воздух, будет оштрафован.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Незаконное сжигание отходов пресекли экологи Татарстана в Нижнекамске. Изоляционные материалы на территории местной базы горели без специальной установки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«По правилам технологии мусор должен сжигаться только при условии использования новейших методов газоочистки. Данный метод позволяет предотвратить выброс загрязненных веществ в атмосферный воздух», – пояснили инспекторы Закамского управления Минэкологии РТ.

Факт незаконного сжигания мусора является нарушением ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»). Руководитель организации привлечен к административной ответственности по данной статье.

Стоит отметить, что данное нарушение карается штрафом для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью без регистрации, – в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.


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