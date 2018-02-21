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Экономика и финансы

На «КАМАЗе» назвали «Инженеров года-2017»

21 февраля 2018, 03:29

Специалисты автогиганта завоевали награды во всероссийском конкурсе и вошли в профессиональную инженерную элиту страны.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Восемь сотрудников «КАМАЗа» вошли в число лучших по итогам XVIII всероссийского конкурса «Инженер года-2017», сообщает пресс-служба автогиганта.

Среди лауреатов конкурса по версии «Профессиональные инженеры России» — шесть специалистов татарстанского автогиганта. Еще двое получат дипломы победителей по версии «Инженерное искусство молодых» на церемонии, которая пройдет в Москве.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к победителям конкурса и лауреатам молодежной премии «Надежда России» в телеграмме, опубликованной на сайте Правительства России.

«Именно с такими целеустремленными, креативными людьми, как вы, связаны наши надежды на будущее, на прогрессивное развитие России. Поэтому мы будем поддерживать то, что вы делаете», — говорится в послании.


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