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Специалисты «Северстали» осмотрели базу спортивной команды «КАМАЗ-Мастер»

21 февраля 2018, 05:17

Представители «КАМАЗа» и сталелитейной компании обсудили в Набережных Челнах новые направления для сотрудничества.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Специалисты «Северстали» ознакомились с центром «КАМАЗ-Автоспорт», где базируется спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» во время, двухдневного визита в Набережные Челны, сообщает пресс-служба автогиганта.

Представители крупнейшего поставщика «КАМАЗа» увидели современные модели спецтехники на выставочной площадке и посетили Региональный институт передовых технологий и бизнеса.

Руководители и специалисты «КАМАЗа» и «Северстали» провели переговоры по новым направлениям совместной работы. Представители обеих компаний отметили, что нужно повышать знания ответственных за эксплуатацию и обслуживание автотехники «КАМАЗ» в автопарке «Северстали».

«Северсталь» — российская сталелитейная и горнодобывающая компания. Она является крупнейшим действующим поставщиком «КАМАЗа» в сфере обеспечения металлопрокатом. Сейчас «Северсталь» двигается в направлении унификации подвижного состава. В автопарке компании свыше 500 грузовых автомобилей различных марок и модификаций.


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