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В ИА «Татар-информ» расскажут о V международной научно-практической конференции ITS Forum-Kazan

21 февраля 2018, 09:10

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 21 февраля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей V международной научно-практической конференции ITS Forum-Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры».

В мероприятии примут участие директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 


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