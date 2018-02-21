В ИА «Татар-информ» расскажут о V международной научно-практической конференции ITS Forum-Kazan

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 21 февраля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей V международной научно-практической конференции ITS Forum-Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры».
В мероприятии примут участие директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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