Производителей и продавцов пива обяжут получать лицензию

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Российских производителей и продавцов пива, а также пивных напитков могут обязать получать лицензии на осуществление деятельности. Минфин РФ зафиксирует эти меры в «дорожной карте» по развитию отрасли по поручению вице-премьера Александра Хлопонина. Об этом пишут «Известия».

Соответствующий доклад в Правительство РФ будет готов во втором квартале текущего года.

В настоящее время производство и розничные продажи пива, а также иных пивных напитков освобождены от ЕГАИС, а контроль за их реализацией идет только в рамках деклараций. До 30 процентов из 112 тыс. индивидуальных предпринимателей не представляют деклараций о розничной торговле пива, говорится в тексте сообщения.