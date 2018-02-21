(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета РТ, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В своем поздравлении глава татарстанского парламента отметил, что на сегодняшний день, по разным оценкам, в мире насчитывается более шести тысяч живых языков.

«Однако вызывает тревогу тот факт, что многие из них находятся под угрозой полного исчезновения, поскольку их носители – представители малых народностей – вступают в контакт с более сильной языковой средой и утрачивают навыки владения родным языком, теряют связь с культурой своих предков. В целях привлечения внимания мировой общественности к этой проблеме, защиты языкового и культурного многообразия 17 ноября 1999 года на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение об учреждении 21 февраля Международного дня родного языка. Генеральная Ассамблея ООН поддержала эту инициативу, и с тех пор эту памятную дату отмечают во всех уголках земного шара», – подчеркнул он.

«Почему же столько внимания уделяется проблематике сохранения и развития родных языков? Отвечая на этот вопрос, приведу слова генерального директора ЮНЕСКО госпожи Ирины Боковой: "… Языки являются выражением нас самих, наших мыслей и нашего самобытного характера. Настоящий диалог и эффективное международное сотрудничество были бы невозможны без уважительного отношения к языковому разнообразию, обеспечивающему подлинное понимание любой культуры. Доступность разнообразия языков позволяет побудить взаимный интерес и содействует взаимопониманию между народами. Именно по этой причине изучение языков является предвестником мира, обновления и созидания"», – добавил глава парламента Татарстана

По мнению Мухаметшина, родной язык – это еще и основной механизм развития любого народа, способ и форма мировосприятия, возможность творческого самовыражения личности, самый сильный инструмент сохранения материального и духовного наследия, подлинный кладезь обычаев и традиций, передаваемых из поколения в поколение.

Фарид Мухаметшин напомнил, что лингвистическая карта России удивительно многолика. Каждый из народов Российской Федерации (а их, по данным последней переписи населения, насчитывается около 190) имеет собственную многовековую историю, обладает самобытной культурой и языковой средой. По словам спикера Госсовета РТ, «подобное многоцветье – наше общее достояние, действенное средство духовного взаимообогащения и межэтнического сотрудничества во имя сохранения мира и согласия, дальнейшего продвижения по пути построения подлинно демократического государства».

«Мы должны уважать и всемерно содействовать развитию языкового многообразия российских народов, поскольку отрыв от отеческой культуры ущемляет национальную гордость человека, принижает его этническое самосознание, разрушает ценностные установки. Думаю, вы согласитесь, что без уважения к собственным истокам невозможен и межкультурный диалог, базирующийся на принципах равноценности, толерантности и взаимопонимания», – заметил Ф. Мухаметшин.

Он пожелал и далее крепить взаимоуважительное содружество на просторах многоязычной Родины. «Ощущая себя частичкой своего народа, быть внимательнее и терпимее друг к другу. И пусть день родного языка станет праздником мира, добра и дружбы!» – заключил Председатель Госсовета Татарстана.