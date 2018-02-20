(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Из Сочи в Москву пытались незаконно переправить 33 обезьяны и восемь носух. Автобус с животными был задержан в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

Обезьян перевозили в клетках без сопроводительных документов. По словам водителя транспорта, их везли из сочинского питомника в частный столичный зоопарк.

Среди обезьян было две особи исчезающего вида под названием дрил. Все животные на время разбирательств отправились в Ростовский зоопарк.

Специалисты выясняют, откуда завезли обезьян, здоровы ли они, а также не относятся ли они к конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Если опасения подтвердятся, виновных привлекут к административной либо уголовной ответственности.