Ксения Бородина вступила в движение Putin Team

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Телеведущая Ксения Бородина сообщила на своей личной странице в Instagram о том, что вступила в «Команду Путину». Ведущая «Дома-2» отметила, что рада стать частью команды и совершать благие дела.

«Я рада стать частью команды Putin Team. Я очень горжусь своим мужем и всегда поддерживаю его во всех начинаниях. Мы вдвоем — уже целая команда, а теперь мы — часть одной большой и сильной Putin Team, которая помогает всем совершать добрые поступки», — написала Бородина.

Муж Бородиной – бизнесмен Курбан Омаров – также вступил в Putin Team и принял участие в благотворительной акции #ЯТожеДоброволец. Он посетил приют для детей и подростков в Московской области.



О создании общественного движения в поддержку Владимира Путина в начале ноября объявил хоккеист сборной России и клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. В «Команду Путина» уже вступили певица Нюша и ее муж Игорь Сивов, певец Николай Расторгуев, режиссер Федор Бондарчук, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анастасия Заворотнюк и многие другие.



Ранее сообщалось, что двухлетняя дочь Бородиной обиделась на родителей из-за букета цветов.