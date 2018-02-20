В детсадах Высокогорского района РТ стартовала «Неделя родных языков»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В детсадах Высокогорского района РТ стартовала акция, посвященная родным языкам. Об этом пишут «Высокогорские вести».
В рамках «Недели родных языков» был организован районный конкурс стихотворений, в котором приняли участие 30 детей из 23 дошкольных учреждений.
Дети декламировали поэтические произведения на татарском, чувашском, грузинском, армянском и других языках. По итогам конкурса среди малокомплектных детский садов первое место жюри присудило Мульминскому детсаду, среди полнокомплектных – высокогорскому детскому саду «Сандугач».