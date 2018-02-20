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В детсадах Высокогорского района РТ стартовала «Неделя родных языков»

20 февраля 2018, 23:59 , Фото: biektaw.ru

В детсадах Высокогорского района РТ стартовала «Неделя родных языков» В рамках «Недели родных языков» был организован районный конкурс стихотворений.
В Нижнекамске прошла неделя родного языка

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В детсадах Высокогорского района РТ стартовала акция, посвященная родным языкам. Об этом пишут «Высокогорские вести».

В рамках «Недели родных языков» был организован районный конкурс стихотворений, в котором приняли участие 30 детей из 23 дошкольных учреждений.

Дети декламировали поэтические произведения на татарском, чувашском, грузинском, армянском и других языках. По итогам конкурса среди малокомплектных детский садов первое место жюри присудило Мульминскому детсаду, среди полнокомплектных – высокогорскому детскому саду «Сандугач».


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