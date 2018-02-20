В Тетюшинском районе выбрали лучших учителей ОБЖ в Татарстане

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Лучшими преподавателями ОБЖ в Татарстане стали Сергей Сысоев из Буинского района и Алишер Рахимов из Верхнеуслонского района, пишет «Авангард».

Победителей выбрали сегодня на зональном этапе республиканского конкурса «Учитель года Республики Татарстан по курсу „Основы безопасности жизнедеятельности“» в Тетюшском районе на базе ТСОШ № 2.

В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие учителя, преподающие курс «ОБЖ», которые имеют высокий уровень профессиональной подготовки и высокий рейтинг среди учащихся, родителей и общественности.

Чтобы испытать свои силы, в Тетюшинский район приехали лучшие учителя ОБЖ из шести районов республики — Апастовского, Буинского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, которые прошли районный этап конкурса.