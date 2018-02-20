«Аэрофлот» собирается подать в суд на помощника главы Якутии

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). «Аэрофлот» планирует через суд взыскать расходы с помощника главы Якутии Евгения Шигапова, понесенные в связи с задержкой рейса SU1750 и дополнительным обслуживанием воздушного судна в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Пассажир Шигапов привлечен к административной к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В распоряжении „Аэрофлота“ имеются свидетельские показания, подтверждающие деструктивное поведение пассажира», — говорится в пресс-релизе.

Также Шигапов пытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, не реагируя на замечания и требования членов экипажа, уверены в «Аэрофлоте».

По решению командира судна Шигапова сняли с рейса и передали полиции, задержка рейса составила более одного часа.

Ранее появились кадры с места получения Шигаповым посадочного талона.