Собчак рассказала о спонсорах своей предвыборной кампании

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты России Ксения Собчак рассказала о тех, кто будет спонсировать ее избирательную кампанию, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня мы открываем вам только тех людей, которые согласились быть названными и быть открытыми. Огромное им спасибо, что они разрешили это сделать», — заявила Собчак.

Среди спонсоров числятся основатель инвестиционной группы Legacy Square Capital, президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата, предприниматель Александр Росляков и основатель компании Yota, соучредитель института «Стрелка» Сергей Адоньев.

Также в список попали совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов, дизайнер Яна Расковалова, основатель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цибулевский и владелец российского журнала Forbes Александр Федотов.

«Для меня очень важна поддержка среднего и малого бизнеса», — сказала Собчак, добавив, что ее кампанию спонсируют только те люди, которые не ставили никаких условий в обмен на финансовую поддержку.