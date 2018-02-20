Дороги в ЖК «Симфония» планируют отремонтировать в 2018 году

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Дороги по улицам Ботаническая и Роторная вошли в план капитального ремонта на 2018 год, сообщается на портале мэрии Казани.

Глава города встретился сегодня с активом Вахитовского и Приволжского районов и утвердительно ответил на вопрос, будет ли в этом году отремонтированы улицы в ЖК «Симфония».

«Не планируется ли ремонт улиц на Роторной и Ботанической, особенно перекресток. В данный момент по улице Роторная интенсивное движение в связи со строительством домов жилого комплекса „Симфония“?» — спросил директор СОШ № 88 Рифат Хидиятуллин.

Метшин заявил, что оба проезда включены в программу работ на этот год.

«Да, этот участок у нас в нехорошем состоянии — там велись строительные работы. Тяжелая техника уже завершает свою работу, завершается большая часть строительства домов обманутых дольщиков, и мы включили эту дорогу в программу. Эти улицы сделаем обязательно», — заметил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов.