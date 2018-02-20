В закон РТ об автомобильных дорогах и дорожной деятельности вносятся изменения

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Законопроект о внесении изменений в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности Госсовет РТ принял сегодня в первом чтении.

Председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев сообщил, что проект закона разработан с целью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

Согласно документу, теперь для получения согласия владельца автомобильной дороги на строительство, реконструкцию и ремонт пересечений и примыканий к ней отводится тридцатидневный срок. Ранее законодательством сроки оговорены не были.

«Строятся различные объекты вдоль дороги, и до настоящего момента не был отрегулирован вопрос примыкания к дороге или пересечения дороги, согласования затягивались», — отметил Марат Галеев, поясняя необходимость принятия изменений в республиканский закон.

Поправки к проекту закона принимаются до 1 марта.

