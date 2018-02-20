Глава Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», пишут «Известия».
Документ «существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений», отметил глава Украины.
«Вместе с тем он [закон] устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения», — заявил Порошенко.
Закон вступает в силу в день его опубликования.
Ранее, 18 января, Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР закрепляется статус «временно оккупированных».