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Политика

Глава Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса

20 февраля 2018, 20:02

Документ «существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений», отметил Петр Порошенко.

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», пишут «Известия».

Документ «существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений», отметил глава Украины.

«Вместе с тем он [закон] устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения», — заявил Порошенко.

Закон вступает в силу в день его опубликования.

Ранее, 18 января, Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР закрепляется статус «временно оккупированных».


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