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Общество, Культура

Впервые в здании мэрии Автограда открылась посвященная городу фотовыставка

20 февраля 2018, 21:56

Экспозиция будет размещена в мэрии до 27 февраля, а далее работы будут представлены в Органном зале.
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(Набережные Челны, 20 февраля, «Татар-информ»). Впервые в здании мэрии Автограда открылась фотовыставка, посвященная Набережным Челнам и людям, живущим в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Авторами стали два молодых фотографа – Марат Закиров и Дмитрий Кубанов. Фотовыставка расположена на первом этаже, в стеклянном коридоре. Свыше 50 фотографий формата А3 демонстрируют хронику городской жизни. Это достопримечательности, жизнь обычных горожан – мужчин на зимней рыбалке, людей старшего возраста. Есть кадры, отражающие работу МУП «ПАД» и «Электротранспорт», МЧС и многого другого.

«Набережные Челны – удивительный город, созданный несгибаемой волей сотен тысяч людей. Он вызывает противоречивые чувства, но никого не оставляет равнодушным. Город настоящих людей. Неисцелимых энтузиастов, романтиков, максималистов», — отмечается в предисловии выставки.

Экспозиция будет размещена в мэрии до 27 февраля. После этого фотографии будут представлены в Органном зале. В планах — размещение фотографий в Берлине, Стамбуле, Варне, Риге и Казани.
 


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