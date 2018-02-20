Впервые в здании мэрии Автограда открылась посвященная городу фотовыставка

(Набережные Челны, 20 февраля, «Татар-информ»). Впервые в здании мэрии Автограда открылась фотовыставка, посвященная Набережным Челнам и людям, живущим в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Авторами стали два молодых фотографа – Марат Закиров и Дмитрий Кубанов. Фотовыставка расположена на первом этаже, в стеклянном коридоре. Свыше 50 фотографий формата А3 демонстрируют хронику городской жизни. Это достопримечательности, жизнь обычных горожан – мужчин на зимней рыбалке, людей старшего возраста. Есть кадры, отражающие работу МУП «ПАД» и «Электротранспорт», МЧС и многого другого.

«Набережные Челны – удивительный город, созданный несгибаемой волей сотен тысяч людей. Он вызывает противоречивые чувства, но никого не оставляет равнодушным. Город настоящих людей. Неисцелимых энтузиастов, романтиков, максималистов», — отмечается в предисловии выставки.



Экспозиция будет размещена в мэрии до 27 февраля. После этого фотографии будут представлены в Органном зале. В планах — размещение фотографий в Берлине, Стамбуле, Варне, Риге и Казани.

