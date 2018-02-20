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Турецкие компании рассматривают вопрос сотрудничества с ТОСЭР Набережные Челны

20 февраля 2018, 20:46

Автоград посетили представители 16 турецких автопромышленных компаний.
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(Набережные Челны, 20 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Турецкие компании рассматривают вопрос сотрудничества с Набережными Челнами. Сегодня Автоград посетили представители 16 турецких автопромышленных компаний, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Делегация в составе 23 человек встретилась с мэром города Наилем Магдеевым и заместителями руководителя исполнительного комитета Эльдаром Тимергалиевым и Наталией Кропотовой.

Наиль Магдеев рассказал гостям о городе, представил основные отрасли производства. Он отметил, что Набережные Челны уже давно связывают с Турцией не только деловые, но и дружеские отношения. Летом 2017 года в городе был организован Татарстано-Турецкий форум, итогом которого стало подписание двух соглашений о сотрудничестве.

Эльдар Тимергалиев презентовал территорию опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» на турецком языке, представил условия вхождения в ТОСЭР.

В ответном слове представитель правления Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Шерифе Эрен сказала, что Набережные Челны произвели большое впечатление и подчеркнула, что ассоциация заинтересована в сотрудничестве с городом и ТОСЭР.
 


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