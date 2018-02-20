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Просроченная задолженность по зарплате в РТ на начало года составила 10,5 млн рублей

20 февраля 2018, 19:26

В республике нужно выявлять организации, в которых возможны риски невыплаты зарплаты, отметила Сария Сабурская.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане просроченная задолженность по зарплате по отчитавшимся предприятиям на 1 января этого года составила 10 млн 574 тыс. рублей. Об этом сообщила сегодня на 35-м заседании Госсовета РТ Уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

В прошлом году, с июля по ноябрь, наблюдался ежемесячный рост задолженности по заработной плате. В итоге за этот период размер задолженности вырастал с 5 млн рублей до 12 млн рублей, констатировала докладчик.

«Данные Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ свидетельствует о заметном увеличении числа исполнительных производств по взысканию задолженности по оплате труда, оконченных в связи с отсутствием имущества у должника, на которое может быть обращено взыскание. В 2017 году таких исполнительных производств было – 142, тогда как в 2016 году всего 28. Полагаю, что увеличилось число случаев, когда к недобросовестным работодателям своевременно не были приняты меры еще до судебных тяжб», – отметила Сабурская.

В связи с этим, по ее мнению, в республике необходимо активизировать работу по выявлению организаций, в которых возможны риски невыплаты зарплаты, и принять оперативные меры.

«Особую тревогу вызывает продолжающаяся практика необоснованного заключения с работниками договоров гражданско-правового характера с целью уклонения от предоставления работникам гарантий, установленных трудовым законодательством, хотя в данных отношениях усматриваются признаки трудовых отношений. А также привлечения к работе граждан вообще без какого-либо оформления трудовых отношений», – заключила Уполномоченный по правам человека в РТ. 


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