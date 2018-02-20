Этап Всероссийского исторического квеста «1941. Заполярье» состоялся в Казани

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Активистов детских молодежных организаций Казани и республики собрали сегодня на татарстанский этап Всероссийского исторического квеста «1941. Заполярье» активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Совет детских организаций РТ.

Квест стартовал на территории Исторического парка «Россия – моя история» («Казанская ярмарка»).

«Исторические квесты “Волонтерами Победы” организуются постоянно. Это увлекательный и очень эффективный способ изучения молодежью истории нашей страны. Но именно детский квест проходит впервые», — рассказала пресс-секретарь Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Немцева.

Участниками «1941. Заполярье» стали 7 команд. «Конечно, детских организаций в Казани гораздо больше, но сегодня сюда пришли самые активные. И именно они получат шанс проверить свои знания истории Великой Отечественной войны и выиграть призы», — сообщила Немцева.

«Главная задача и нашего движения, и подобных акций – сохранение исторической памяти, гражданское и политическое воспитание молодежи, детей всех возрастов», — отметил врио руководителя татарстанского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Александр Жаринов.

«Чтобы двигаться вперед, нам необходимо постоянно помнить: помнить о принятых решениях, о своем прошлом и прошлом своей родине, ценить время, в котором мы живем», — поддержала его куратор детского движения Казани Марина Токинова.

Организаторы предупредили сразу: легко не будет – каждый этап продумывали известные ученые московских вузов. Все задания основаны на реальных исторических событиях и воспоминаниях ветеранов Второй Мировой войны. Что такое план «Барбаросса» и какие беды он нес советскому народу к финишу квеста, должны были узнать все его участники.

На старте каждая из семи команд получила маршрутный лист с порядком прохождения этапов. На каждом из них за правильные действия и ответы они получали баллы и одновременно с этим – знания. Ну а те, кто справился со всеми заданиями и смог разрушить планы гитлеровской группы «Норд», стали победителями.

Всего оказалось четыре призовых места, но безоговорочное лидерство захватил школьный отряд «Волонтеров Победы» казанского лицея № 177.

