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Экономика и финансы

Нагуманов: Недопустимо содержание в СИЗО предпринимателей, обвиняемых в экономпреступлениях

20 февраля 2018, 19:28

Содержание в СИЗО практически в 100 процентах случаев разрушает бизнес, предприятия, лишает людей рабочих мест, считает бизнес-омбудсмен РТ.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). О недопущении содержания под стражей предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях, говорил сегодня в своем выступлении в Госсовете Татарстана Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

«Неоднократно и мы, и Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей говорили о недопущении содержания под стражей предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях. Даже если обвинения не подтверждаются, содержание в СИЗО практически в 100 процентах случаев разрушает бизнес, предприятия, лишает людей рабочих мест», — сказал Нагуманов.

Поэтому аппарат омбудсмена прикладывает все усилия, чтобы предпринимателей не заключали под стражу до вынесения приговора суда, добавил он.

В связи с этим он напомнил о том, что в аппарате федерального уполномоченного есть отдельный общественный омбудсмен по вопросам предпринимателей, заключенных под тражу – это Александр Хуруджи. За последний год он дважды посещал Татарстан.

«Я также за 2017 год три раза встречался с предпринимателями в СИЗО. Каждая встреча завершилась получением жалобы от бизнесменов на
незаконность помещения под арест», — посетовал докладчик.
 


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