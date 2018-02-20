Нагуманов: Недопустимо содержание в СИЗО предпринимателей, обвиняемых в экономпреступлениях

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). О недопущении содержания под стражей предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях, говорил сегодня в своем выступлении в Госсовете Татарстана Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

«Неоднократно и мы, и Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей говорили о недопущении содержания под стражей предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях. Даже если обвинения не подтверждаются, содержание в СИЗО практически в 100 процентах случаев разрушает бизнес, предприятия, лишает людей рабочих мест», — сказал Нагуманов.

Поэтому аппарат омбудсмена прикладывает все усилия, чтобы предпринимателей не заключали под стражу до вынесения приговора суда, добавил он.

В связи с этим он напомнил о том, что в аппарате федерального уполномоченного есть отдельный общественный омбудсмен по вопросам предпринимателей, заключенных под тражу – это Александр Хуруджи. За последний год он дважды посещал Татарстан.

«Я также за 2017 год три раза встречался с предпринимателями в СИЗО. Каждая встреча завершилась получением жалобы от бизнесменов на

незаконность помещения под арест», — посетовал докладчик.

