Тимур Нагуманов рассказал депутатам Госсовета РТ о жалобах предпринимателей

(Казань,20 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане в 2017 году число обращений в адрес Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей выросло на 25 процентов по сравнению с 2016 годом. Такой резкий рост бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов связал с вопросами взаимодействия с АСВ и проблемами в «Татфондбанке».

Сегодня на заседании Госсовета РТ Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей представил доклад о результатах своей деятельности в 2017 году.

Он сообщил, что за 2017 год в адрес омбудсмена поступило более 1800 обращений предпринимателей, в том числе 896 письменных обращений и 950 устных,

по которым проведены консультации.

Тимур Нагуманов подчеркнул, что за четыре года работы аппаратом омбудсмена в общей сложности принято и обработано около 5 тысяч обращений о нарушении прав от предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что большинство обращений в адрес Уполномоченного в 2017 году касались земельно-имущественных отношений – это около 30 процентов всех обращений. 25 процентов обращений касаются проверок, контрольно-надзорных мероприятий. 17 процентов обращений – это нарушения договорных обязательств органами власти по госконтрактам, договорам аренды и другим договорам с муниципалитетами.

По словам докладчика, основной объем жалоб поступает на исполнительные комитеты и глав муниципальных образований (это около 40 процентов жалоб). На втором месте по количеству жалоб находятся контрольно-надзорные органы – в основном это территориальные Управления органов государственной власти РФ по РТ. Они занимают 30 процентов в структуре жалоб. Кроме того, предприниматели жалуются на контрагентов, банки – другие субъекты предпринимательской деятельности. Доля таких обращений около 15 процентов.



