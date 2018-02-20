(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). «Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы — цифровой платформы, разработанной компанией по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Центрального Банка РФ. Первая рабочая версия системы имеет все основные компоненты, позволяющие реализовать базовый функционал по распознаванию личности и готова к интеграции информационными системами банков.

Единая биометрическая система использует для идентификации два параметра — голосовой профиль и фотоизображение, что позволяет значительно увеличить точность распознавания живого человека. В системе используются решения ряда вендоров биометрического оборудования для каждого параметра идентификации. Открытая архитектура платформы позволяет быстро интегрировать решения новых вендоров и использовать оптимальные алгоритмы распознавания.

Защитные механизмы системы предусматривают отказ от идентификации в случае низкого процента совпадения с исходными биометрическими данными, которые хранятся в Единой биометрической системе. Цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома», к которой банки получат доступ через специальные каналы связи Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данные пользователя будут передаваться в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов. Для решения этой задачи «Ростелеком» разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации.

«Ростелеком» начал работу над Единой биометрической системой полгода назад, когда были преодолены нормативные ограничения, препятствовавшие развитию биометрии в стране: были приняты поправки в законодательство, позволяющие использовать технологии биометрической идентификации при проведении юридически значимых действий. Параллельно с этим «Ростелеком» выбирал оптимальные программные решения, вендоров оборудования и вел переговоры с банками, которые первыми испытают Единую биометрическую систему и будут принимать биометрические данные пользователей. Результатом этой работы стала первая рабочая версия системы — это именно те технологии, которые будут использоваться для снятия биометрических данных и верификации пользователей в июле 2018 года, когда система будет запущена в коммерческую эксплуатацию«, — комментирует создание первой версии Единой биометрической системы Александр Айвазов, Вице-президент по развитию ПАО «Ростелеком».

«В ВТБ уже сейчас доля продаж через цифровые каналы доходит до 40 процентов. Создание Единой биометрической системы — абсолютно логичный шаг, соответствующий тренду глобальной диджитализации услуг. Ее работа откроет новые возможности для обслуживания клиентов. Разместить депозит, завести накопительный счет, получить кредит, заказать карту, оформить платежи и переводы — большинство банковских продуктов будет доступно без посещения офиса. Уверен, что это будет абсолютно востребовано нашими клиентами», — отметил Владимир Верхошинский, член правления ВТБ.

«Тинькофф Банк работает без единого отделения уже более 10 лет — для этого мы построили собственную инфраструктуру из наших специальных представителей, которые доставляют наши продукты по всей стране. Удаленная биометрическая идентификация значительно упростит взаимодействие с клиентами для нас и для других онлайн-банков, а клиенты, в свою очередь, получат больше возможностей для выбора выгодных предложений. Мы приветствуем такой шаг навстречу отрасли и уверены, что внедрение единой биометрической системы поспособствует развитию всего финансового сектора за счет повышения конкуренции и улучшения банковских сервисов. У Тинькофф Банка есть собственные успешные наработки в области тестирования голосовых слепков и распознавания клиентов по фотографии лица, и мы рады поделиться нашим опытом с „Ростелекомом“ и другими партнерами в процессе разработки Единой биометрической системы», — комментирует разработку Единой банковской системы Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка.

Запуск Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 года, будет сформирован Центральным банком РФ.

В дальнейшем Единая биометрическая система может применяться в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг. Использование Единой биометрической системы сделает доступными целый ряд сервисов и услуг, что повысит качество жизни жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан, а также жителей мегаполисов, которые не будут привязаны ко времени работы офисов предоставления услуг.

«Внедрение Единой биометрической системы в перспективе позволит упростить взаимодействие граждан и позволит перевести в электронный формат многие процессы: оказание государственных и социальных услуг, а также услуг, связанных с обеспечением национальной безопасности на транспорте, проведение голосования и даже дистанционной переписи населения», — заключает Михаил Бондаренко, Генеральный директор «РТ Лабс».

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», выступает технологическим партнером проекта. Обладая большим опытом работы с информационными системами электронного правительства, «РТ Лабс» займется созданием специализированных информационно-технологических элементов, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление биометрических данных для системы и её интеграцией с инфраструктурой электронного правительства.

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ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

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Банк ВТБ — Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера.

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.

По состоянию на 31 октября 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 671,5 млрд рублей) и средствам клиентов (9 640,4 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

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Тинькофф Банк — первый и единственный в России полностью онлайн-банк, обслуживающий около семи миллионов клиентов. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым.

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г. Помимо банка в состав Группы входит виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование и сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр Разработки».

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывает более 2500 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»).

Тинькофф Банк является генеральным партнером Петербургского международного экономического форума в 2018 году.

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АО «РТ Лабс» (www.rtlabs.ru) — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.

История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в МинкомсвязиРоссии в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО «Ростелеком».

В «РТ Лабс» работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.

В структуру «РТ Лабс» входит предприятие «РТ Регионы», субъект малого и среднего бизнеса, а также «РТК Софт Лабс», резидент ОЭЗ «Иннополис» и флагманский Центр компетенций Группы компаний.

Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности «РТ Лабс» — компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО «Ростелеком».