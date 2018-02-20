Татарстан и «Россельхозбанк» подписали договор о сотрудничестве

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). «Россельхозбанк» и РТ подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«„Россельхозбанк“ является давним стратегическим партнером республики, — сказал Минниханов перед подписанием. — Кредитный портфель филиала составляет свыше 26 млрд рублей, и он постоянно растет. Также увеличивается объем размещенных в банке средств клиентов — он достиг 30 млрд руб. В успехах нашего агропромышленного комплекса — также большая заслуга „Россельхозбанка“, так как мы проводим системную работу. По объемам произведенной сельхозпродукции Татарстан занимает третью позицию среди регионов».

В прошлом году сельхозпроизводителям республики предоставили инвестиционные кредиты на сумму порядка 1,7 млрд рублей, большое внимание было уделено малым формам хозяйствования.

«Россельхозбанк» является самым крупным инвестором сезонных работ в республике, подчеркнул Рустам Минниханов.

Председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев отметил, что банк работает в регионе с 2006 года. Банк присутствует в 27 районах Татарстана, и в 2018 году есть перспектива открытия новых точек в крупных городах Татарстана.