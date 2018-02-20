Мухаметшин о ценах на молоко: Сельчане «под нож» пускают скот – это страшное явление

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане из-за падения закупочных цен на молоко сельчане «под нож» пускают скот. Это очень страшное явление, заявил сегодня на 35-м заседании Госсовета Татарстана глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

Депутаты большинством голосов приняли обращение к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции.

«Мы завозим сыры и другие продукты из порошкового молока, которое значительно дешевле. Таким образом, в целом понижая закупочные цены по стране. Двустороннее движение должно быть в этом направлении. Мы много лет различными программами удерживали поголовье, а сегодня из-за падения закупочных цен на молоко сельчане потихонечку “под нож” пускают скот. Потому что молоко не пользуется спросом. Это очень страшное явление», – подчеркнул председатель Госсовета РТ.

«Надо обращаться, чтобы федеральное Правительство защищало собственного товаропроизводителя. Может, даже придем к традиционным государственным закупкам этой продукции, как делали когда-то на зерно. Были же госзакупки для того, чтобы удержать цены на зерно. А сегодня и этого нет. Сельский товаропроизводитель сейчас в очень тяжелом, неконкурентоспособном положении», – добавил Мухаметшин.