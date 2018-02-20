Чувашский министр здравоохранения назвал причину женского бесплодия

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов считает, что бесплодные женщины — это те, у которых «до рождения ребенка было семь мужчин». Об этом пишет «Правда ПФО».

«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие», — сообщил Викторов в своем докладе на мероприятии по подведению итогов развития Новочебоксарска за прошлый год.

Заседание прошло 19 февраля при участии главы администрации Новочебоксарска Ольги Чепрасовой.

Аудитория пришла в замешательство после слов министра.

«Это для информации этот факт. Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь», — цитирует издание Викторова.