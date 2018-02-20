Наташа Королева в дерзком мини отпраздновала 16-летие сына

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко исполнилось 16 лет. Певица поделилась снимками с празднования торжества. «Виновник торжества и его любимые «курочки»», — подписала певица снимок, на котором именниник Архип стоит в окружении мамы, бабушки, сестры и тети.



Все представительницы женского пола облачены в красные наряды, а мама именинника одета в ультракороткие шорты.

Поклонники отметили, что Архип уже на две головы перерос маму и стал настоящим красавчиком. Однако не обошлось и без «ядовитых» комментариев.

Некоторые подписчицы поинтересовались, где же в курятнике главный петух, намекая на отсутствие Тарзана.



С 2015 года Архип живет в Майами со своей бабушкой. Артистка призналась, что отправила сына так далеко из благих побуждений: Архип получит хорошее образование и спокойно переживет переходный возраст. За образованием сына Наташа и Сергей следят дистанционно.



Ранее сообщалось, что супруги Маликовы отметили 18-летие дочери Стефании.