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Наташа Королева в дерзком мини отпраздновала 16-летие сына

20 февраля 2018, 23:02

Поклонники отметили, что Архип уже на две головы перерос маму и стал настоящим красавчиком.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко исполнилось 16 лет. Певица поделилась снимками с празднования торжества. «Виновник торжества и его любимые «курочки»», — подписала певица снимок, на котором именниник Архип стоит в окружении мамы, бабушки, сестры и тети.

Все представительницы женского пола облачены в красные наряды, а мама именинника одета в ультракороткие шорты.

Поклонники отметили, что Архип уже на две головы перерос маму и стал настоящим красавчиком. Однако не обошлось и без «ядовитых» комментариев.

Некоторые подписчицы поинтересовались, где же в курятнике главный петух, намекая на отсутствие Тарзана.

С 2015 года Архип живет в Майами со своей бабушкой. Артистка призналась, что отправила сына так далеко из благих побуждений: Архип получит хорошее образование и спокойно переживет переходный возраст. За образованием сына Наташа и Сергей следят дистанционно.

Ранее сообщалось, что супруги Маликовы отметили 18-летие дочери Стефании.

 

Виновник торжества и его любимые «курочки» !!!🐣#16 #сыночек #семья

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)


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