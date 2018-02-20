Из колоний Казани перед ЧМ-18 могут вывезти всех участников резонансных уголовных дел

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Из колоний Казани перед Чемпионатом мира по футболу 2018 могут вывезти всех участников резонансных уголовных дел, сообщает интернет-газета ZNAK.

Делаться это будет для того, чтобы минимизировать вероятность возникновение бунтов и волнений в данных учреждениях, а также не привлекать лишнее внимание иностранных журналистов к работе ФСИН России.

По данным издания, подобные меры будут приняты в Екатеринбурге и Калининграде. В Казани в радиусе восьми километров от «Казань Арены» находятся три колонии строгого режима, однако в пресс-службе УФСИН России по РТ изданию не ответили, будут ли вывозить людей из колоний.