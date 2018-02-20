Определились все участники четвертьфиналов олимпийского турнира в Пхенчхане

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня стали известны все участники четвертьфиналов мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане, которые стартуют завтра.

Право сыграть с главным фаворитом турнира российской сборной норвежцы завоевали в стыковом матче со Словенией. Основное время матча завершилось вничью 1:1, и только в овертайме скандинавы смогли забросить победную шайбу, засчитанную после видеопросмотра. Словенцы посчитали, что в данном эпизоде их вратарю норвежцы создали помехи. За проигравших в этой встрече не сыграл пойманный на допинге нападающий «Нефтехимика» Жига Еглич, для которого Олимпиада уже закончилась.

Матч 1/4 финала Россия — Норвегия состоится завтра, начало игры в 10:40 по московскому времени. Ранее определилась еще одна четвертьфинальная пара. Сборная США уверенно разгромила Словакию (5:1) и завтра 6:10 сыграет в четвертьфинале с Чехией, в рядах которой играет нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач.

Остальные участники 1/4 финала определились сегодня ближе к вечеру. Победитель стыковой пары Швейцария — Германия стала немецкая команда (1:2 ОТ), она сыграет в плей-офф со Швецией (форвард «Ак Барса» Антон Ландер, представители нижнекамского «Нефтехимика» защитник Эрик Густафссон и нападающий Деннис Эверберг), сильнейшим в матче Финляндия — Корея стала сборная Суоми (5:2, за финнов играет защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа), ее завтра ждет встреча в четвертьфинале со сборной Канады (форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер).

Мужской хоккейный олимпийский турнир. 1/4 финала. 21 февраля. 6:10.Чехия — США. 10:40. Россия — Норвегия. 15:10. Финляндия — Канада. 15:10. Швеция — Германия.