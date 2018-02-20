«Молодая гвардия Единой Россиии» начала заявочную кампанию на конкурс социальной рекламы

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). «Молодая гвардия Единой Россиии» объявила старт заявочной кампании на Всероссийский конкурс социальной рекламы«#ИскусствоЖить».

До 6 марта на почту проекта «#ИскусствоЖить» организаторы фестиваля будут принимать конкурсные работы в трех основных номинациях, сообщает пресс-служба МГЕР.

Первая номинация называется «Я выбираю...». В ней будут рассматриваться конкурсные работы, отражающие значимость выбора человека в пользу спорта, культуры, искусства, активной гражданской позиции, а также рассказывающие о последствиях сделанного или не сделанного вовремя выбора.

Вторая номинация – «Истории простых людей» – это видео-работы, рассказывающие истории людей, которые каждый день меняют страну к лучшему своими поступками и позитивным отношением к жизни.

Последняя категория работ – «Медиасфера будущего». В эту номинацию вошли работы, направленные на пропаганду информационной безопасности и противодействие распространению противоправного контента в Сети.