Все новости Татарстан Россия

Культура

Татарстанцев приглашают к участию во флешмобе #ЧитаемГорького

20 февраля 2018, 21:40

Одна из особенностей флешмоба – произведения Горького можно читать не только на русском языке, но и на татарском, английском, чувашском и других.
В Нижнекамске пройдет большой спортивный флешмоб
Сотрудники МЧС Татарстана принимают участие во флешмобе "Докажи, что ты не тряпка"
К 100-летию со дня смерти Г.Тукая в Казани прошел флешмоб
Необычно одетых людей наблюдали казанцы в центре города
В Ленинском садике Казани прошел водный флешмоб

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Нацмузей РТ и Литературно-мемориальный музей А. М. Горького объявили о старте флешмоба в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram #ЧитаемГорького, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Акция посвящена 150-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, общественного деятеля Максима Горького.

Одна из главных особенностей флешмоба – произведения Горького можно читать не только на русском языке, но и на татарском, английском, чувашском и других языках.

Чтобы принять участие, необходимо прочитать на камеру отрывок из произведения Горького («На дне», «Макар Чудра», «Мещане», «Жизнь Клима Самгина», «Мать» и других произведений), а затем разместить видео в «Контакте» или Instagram с хэштегами #ЧитаемГорького #НациональныймузейРТ #ЛитературномемориальныймузейГорького.

Флешмоб продлится до 28 марта.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter