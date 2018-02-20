Татарстанцев приглашают к участию во флешмобе #ЧитаемГорького

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Нацмузей РТ и Литературно-мемориальный музей А. М. Горького объявили о старте флешмоба в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram #ЧитаемГорького, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.



Акция посвящена 150-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, общественного деятеля Максима Горького.



Одна из главных особенностей флешмоба – произведения Горького можно читать не только на русском языке, но и на татарском, английском, чувашском и других языках.



Чтобы принять участие, необходимо прочитать на камеру отрывок из произведения Горького («На дне», «Макар Чудра», «Мещане», «Жизнь Клима Самгина», «Мать» и других произведений), а затем разместить видео в «Контакте» или Instagram с хэштегами #ЧитаемГорького #НациональныймузейРТ #ЛитературномемориальныймузейГорького.



Флешмоб продлится до 28 марта.