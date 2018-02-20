Удмуртский ансамбль «Айкай» на концерте Татгосфилармонии исполнит песни на татарском языке

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Лейла Хакимова). Удмуртский театр фольклорной песни «Айкай» города Ижевск отмечает в этом году 28-летие со дня организации. В честь памятной даты театр «Айкай» 27 февраля выступит на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил артист ансамбля Геннадий Кузнецов.

Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» был основан 12 апреля 1990 года. Название коллектива переводится как радостные мгновения и положительные впечатления.

«В своих выступлениях мы стараемся дарить зрителям душевный подъем и хорошее настроение. Артисты ансамбля вносят большой вклад в сохранение фольклора удмуртов, традиций, обычаев. Наша главная цель — воспитание национального самосознания, чувства гордости, обратить внимание на народное творчество, сохранение истории татар Удмуртии», — отметил Геннадий Кузнецов.

Основу театра «Айкай» составляют возрожденный аутентичный фольклор и обновленные народные песни. Кроме сценической и вокально-хоровой составляющей, коллектив уделяет огромное внимание музыкальному мастерству и инструментальному исполнению народных песен.

Репертуар коллектива многогранен. Артисты исполняют удмуртские, русские, татарские песни. «В Ижевске проживают много татар, поэтому песни на их языке мы исполняем с большим желанием. Многие песни переводим на татарский язык. Татарские и удмуртские песни во многом схожи. В нашем репертуаре есть песни „Аерылмагыз“, „Эх сез, матур кызлар“. Удмуртские слушатели всегда ждут от нас эти песни на наших концертах. Мы уважаем татарский язык», — рассказал артист ансамбля.

Сейчас в ансамбле выступают 25 артистов. Среди них есть профессиональные исполнители, музыканты и мастера декоративно-прикладного искусства.

Как отметил Геннадий Кузнецов, он рад, что в коллективе есть и молодые голоса. «Молодежь проявляет интерес. После концерта к нам подходят и интересуются фольклором», — говорит артист.

На сцене коллектив ансамбля покажет зрителям музыкально-хореографические номера и представление о традициях и обычаях.

Напоминаем, что концерт состоится 27 февраля на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.