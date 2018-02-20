В закон РТ о местном самоуправлении внесены изменения

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В республиканской закон «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» внесены изменения.

Законопроект, принятый сегодня Госсоветом Татарстана в первом и третьем чтениях, направлен на приведение закона РТ в соответствие с изменениями федерального законодательства.

Как сообщил глава парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, документом устанавливается возможность проведения схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории населенного пункта, входящего в состав поселения либо городского округа. До этого указанные вопросы решались на местных сходах граждан, проводимых на территории всего муниципального образования.

Проектом закона вводится новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления — общественные обсуждения, которые наряду с публичными слушаниями могут применяться при обсуждении проектов муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности. В отличие от публичных слушаний, которые предполагают обсуждение того или иного вопроса на собраниях путем личного присутствия граждан, общественные обсуждения происходят в Интернете.

По словам парламентария, законопроектом предусмотрено исключение из республиканского закона положений, связанных с наличием на территории Татарстана межселенных территорий (территорий, находящихся вне границ поселений), поскольку они могут быть только на территориях с низкой плотностью населения, а вся территория Татарстана относится к территории с высокой плотностью населения. В связи с этим возможность существования на территории республики межселенных территорий отсутствует.