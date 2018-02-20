В КФУ 36 китайских студентов сыграли в Spell Battle

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Казанском (Приволжском) Федеральном университете в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого состоялась очередная игра языкового проекта Spell Battle, в которой приняли участие 36 китайских студентов из Сианьского госуниверситета, проходящих годичную стажировку в Казани.

Суть проекта заключается в проведении устного орфографического диктанта на разных языках. Сегодня рабочими языками игры были выбраны английский и русский. «Сложные» слова на каждом из них были заранее выписаны на карточки и сложены в вазы. Члены жюри вслепую вытягивали карточки со словами, называя их вслух. Участники по парам выходили на сцену, на которой был установлен звоночек. Первый догадавшийся из пары должен нажать на звоночек и ответить – по буквам воспроизвести слово, названное членами жюри.

В качестве членов комиссии были приглашены преподаватели К(П)ФУ: за правильностью произнесения букв в словах русского языка наблюдала доктор филологических наук Зульфия Юсупова, за орфографию английского языка – кандидат педагогических наук Гульнара Алеева.

«Spell Battle – это орфографический конкурс, с помощью которого можно проверять уровень грамотности, владения языком. Для всех 36 студентов сегодня и английский, и русский – не родные языки, поэтому шансы у них равны, – рассказала создатель проекта, студентка четвертого курса Гузель Шавалиева. – Вообще, когда мы хотим провести очередную игру, мы всегда выкладываем информацию в Интернет, так что любой желающий может принять в ней участие и проверить себя, расширить словарный запас».

Первая игра была проведена 15 декабря 2016 года. В первые месяцы Spell Battle проходил только для русскоязычных студентов по трем рабочим языкам: русский, английский и татарский. После успеха и признания проекта традиция проведения орфографических игр в Институте филологии и межкультурной коммуникации прижилась, ее участниками стали уже тысячи студентов из разных уголков мира. В зависимости от знания и степени владения языками сложность слов может варьироваться. Проект уже стал номинантом республиканской премии «Студент года» и нескольких грантов. Девиз Spell Battle: «Произнеси слово по буквам, докажи, что последнее слово за тобой!».