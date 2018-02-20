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Общество

В Нижнекамске пройдет ярмарка вакансий для бывших военнослужащих

20 февраля 2018, 21:16

Жителям города, уволенным с военной службы, предложат вакансии инженеров, токарей, шлифовщиков и военную службу по контракту.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске завтра, 21 февраля, в 10 часов пройдет ярмарка вакансий для бывших военнослужащих, сообщает местный центр занятости населения.

«Как правило, бывшие военные – люди ответственные, инициативные, в хорошей физической форме, поэтому данная категория является востребованной работодателями», – уверены организаторы ярмарки.

Бывшим военнослужащим предложат вакансии инженеров, токарей и шлифовщиков, а также военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.


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