Бурганов заложил камень будущей мастерской в Кукморском многопрофильном лицее

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Кукморе прошла 27-я сессия районного Совета третьего созыва при участии министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, пишет «Трудовая слава».

Перед заседанием Бурганов принял участие в закладке камня будущей мастерской в Кукморском многопрофильном лицее, после чего ознакомился с выставкой товаров и продуктов местного производства, представленной в районном Доме культуры.

На заседании было заслушано выступление главы района Сергея Димитриева об итогах социально-экономического развития района в прошлом году и задачах на 2018 год.

«Отчетный год стал для нас годом развития. По социально-экономическим показателям, поднявшись на 18 позиций, в республиканском рейтинге заняли 26-е место. В этом году стоит задача — улучшить показатели», — сообщил Димитриев.