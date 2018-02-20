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Бурганов заложил камень будущей мастерской в Кукморском многопрофильном лицее

20 февраля 2018, 17:54

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов принял участие в работе 27-й сессии районного Совета в Кукморе.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Кукморе прошла 27-я сессия районного Совета третьего созыва при участии министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, пишет «Трудовая слава». 

Перед заседанием Бурганов принял участие в закладке камня будущей мастерской в Кукморском многопрофильном лицее, после чего ознакомился с выставкой товаров и продуктов местного производства, представленной в районном Доме культуры.

На заседании было заслушано выступление главы района Сергея Димитриева об итогах социально-экономического развития района в прошлом году и задачах на 2018 год.

«Отчетный год стал для нас годом развития. По социально-экономическим показателям, поднявшись на 18 позиций, в республиканском рейтинге заняли 26-е место. В этом году стоит задача — улучшить показатели», — сообщил Димитриев.


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