Ансамбль «Мирас» и оркестр МВД по РТ представят в Казани совместный концерт

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Доме дружбы народов Татарстана завтра, 21 февраля, состоится праздничный концерт, посвященный Дню родного языка. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
В концертной программе выступят артисты Дома дружбы народов Татарстана и Эстрадный оркестр Министерства внутренних дел по РТ, возглавляемый заслуженным артистом РТ Маратом Кадыровым.
Программа мероприятия будет включать произведения отечественных и зарубежных композиторов, народные песни и джазовые обработки популярных мелодий.
Ассамблею и Дом дружбы народов Татарстана представят инструментальный ансамбль «Мирас» под руководством заслуженного артиста РТ Рустема Рахматуллина. Заслуженные артисты РТ Марсель Вагизов, Вадим Захаров и Рафина Ганиуллина подарят свои лучшие произведения гостям мероприятия.