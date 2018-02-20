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Общество, Культура

Ансамбль «Мирас» и оркестр МВД по РТ представят в Казани совместный концерт

20 февраля 2018, 19:56

Программа будет состоять из произведений отечественных и зарубежных композиторов, народных песен и джазовых обработок популярных мелодий.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Доме дружбы народов Татарстана завтра, 21 февраля, состоится праздничный концерт, посвященный Дню родного языка. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В концертной программе выступят артисты Дома дружбы народов Татарстана и Эстрадный оркестр Министерства внутренних дел по РТ, возглавляемый заслуженным артистом РТ Маратом Кадыровым.

Программа мероприятия будет включать произведения отечественных и зарубежных композиторов, народные песни и джазовые обработки популярных мелодий.

Ассамблею и Дом дружбы народов Татарстана представят инструментальный ансамбль «Мирас» под руководством заслуженного артиста РТ Рустема Рахматуллина. Заслуженные артисты РТ Марсель Вагизов, Вадим Захаров и Рафина Ганиуллина подарят свои лучшие произведения гостям мероприятия.


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