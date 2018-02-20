КХЛ: Еглич покинет Олимпиаду

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дала комментарий по поводу нападающего сборной Словении и «Нефтехимика» Жиги Еглича, В допинг-проба которого на олимпийском турнире в Пхенчхане дала положительный результат на фенотерол (препарат для лечения астмы).

Игроку придется покинуть олимпийскую деревню и пропустить остаток турнира. Окончательное решение по Егличу будет вынесено после окончания Олимпиады. Сам Еглич заявил, что забыл сообщить о лекарстве от астмы в качестве терапевтического исключения. Руководство «Нефтехимика» поддержало своего легионера устами генерального менеджера клуба Раиля Якупова. Но КХЛ прощать не намерена.

«В связи со сдачей положительной допинг-пробы во время Олимпиады-2018 к нападающему „Нефтехимика“ Жиге Егличу будут применены дисциплинарные меры в соответствии с решением МОК», — говорится в комментарии КХЛ.