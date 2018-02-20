Прокурор РТ расскажет в Туле, как его подчиненные делают Татарстан привлекательным для инвесторов

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Прокурор Татарстана расскажет коллегам в Туле, как его подчиненные делают Татарстан привлекательным для инвесторов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня для участия в совещании по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах в Тулу прибыл прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков.

На заседании с основным докладом выступит первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман. Илдус Нафиков поделится с коллегами тем, какие меры принимает его ведомство по устранению административных барьеров и каким образом защищает права и интересы предпринимателей.

В совещании примут участие генпрокурор РФ Юрий Чайка, представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, губернатор Тульской области, а также представители объединений по защите прав предпринимателей, начальники и представители различных подразделений Генпрокуратуры и прокуроры субъектов Российской Федерации.