Народный артист Татарстана Георгий Ибушев выступит в Сармановском районе РТ

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Сармановском районе 22 февраля выступит народный артист Татарстана Георгий Ибушев.

Репертуар Георгия Ибушева включает в себя оперные арии, романсы и песни зарубежных, русских и татарских композиторов, а также татарские и русские народные песни.

Ибушев является не только исполнителем, но и поэтом. В 2007 году вышла в свет книга стихов «Спасибо тебе, песня!» («Рэхмэт сина, жыр») на татарском языке.

В 1990 году исполнитель стал лауреатом регионального конкурса вокалистов имени Салиха Сайдашева, в 1991-м – заслуженным артистом РТ, в 2000-м заслужил звание народного артиста Республики Татарстан.

В этот же день, 22 февраля, в Заинском районе даст концерт фольклорно-этнографический ансамбль «Сорнай» и Чулпан Ахметзянова.