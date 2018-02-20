В Заинском районе РТ открылся блочно-модульный магазин с пунктом приема вторсырья

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В селе Куш-Елга Заинского района Татарстана открылся блочно-модульный магазин. В новом здании также будет размещаться пункт для приема макулатуры и вторичного сырья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Объект был построен по республиканской программе «Сельский магазин». Стационарные торговые пункты строятся в населенных пунктах, где насчитывается более 100 дворов.

«Это уже второй объект (в муниципалитете – прим. Т-и). Первый такой магазин был открыт в селе Именлибаш Шипкинского сельского поселения, – отметил на церемонии открытия торговой точки глава Заинского района Разиф Каримов. – В магазине представлен богатый ассортимент: есть мясные, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, а также товары первой необходимости».