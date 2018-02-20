«Ак Барс» проиграл в Москве «Динамо»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в очередном контрольном матче в ходе олимпийского антракта в чемпионате КХЛ казанский «Ак Барс» уступил в овертайме столичному «Динамо» на льду его базы в Новогорске со счетом 3:4.

Ранее в Сочи казанцы обыграли (2:1) и проиграли (1:3) одноименному клубу, а также победили в Альметьевске «Нефтяник» (4:1). 20 и 23 февраля «Ак Барс» сыграет в Москве же с ЦСКА, информирует пресс-служба команды из столицы Татарстана.

Матч с «Динамо» получился лихим по сюжету и боевым по накалу. Гости усилиями Станислава Галиева забросили свою первую шайбу уже через 23 секунды после первого вбрасывания, 0:1. Довольно быстро, всего через пару минут, москвичи отыгрались, 1:1, но в самой концовке периода Александр Бурмистров снова вывел казанцев перед, 1:2.

Во втором периоде отличиться никому не удалось, а концовка третьей двадцатиминутки напоминала настоящий триллер. На 56-й минуте хозяева счет сравняли, 2:2, а за 99 секунд до конца основного времени «Динамо» впервые в матче вышло вперед, 3:2. Однако за секунду (!) до финального свистка защитник гостей Роман Манухов перевел игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке больше повезло москвичам, забросившим победную шайбу за 12 секунд до конца овертайма.

С 97 очками после 54 матчей «Ак Барс» занимает первое место в конференции «Восток». 27 февраля дома казанцы проведут предпоследний матч регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо», а 1 марта в Уфе завершат регулярку матчем с «Салаватом Юлаевым».

«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили: Ефремов (3), Волков (56), Игумнов (56), Злобин (65) – Галиев (1), Бурмистров (20), Манухов (60).

Штрафы: 6 – 6.

«Ак Барс»: Гарипов. Марков – Манухов, Токранов – Фаткуллин, Яруллин – Лямкин, Сидоров – Батыршин; Галиев – Ткачев – Зарипов, Глинкин – Попов – Азеведо, Лукоянов – Потапов – Глухов, Косов – Свитов – Бурмистров, Обухов.