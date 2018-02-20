Более 2 млн путешественников застраховала компания ВТБ Страхование в 2017 году

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году компания ВТБ Страхование застраховала более 2 миллионов граждан, выезжающих за рубеж, что примерно соответствует уровню 2016 года. Большая часть страховых полисов была оформлена для путешествий в страны Средней Азии и шенгенского соглашения.

Средний возраст людей, купивших полисы, составляет 35 — 38 лет. Соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое — 52 процента и 48 процентов соответственно.

Дмитрий Литовченко, директор по электронной коммерции ВТБ Страхование, прокомментировал: «Страховой полис при выезде за рубеж для каждого человека должен стать неотъемлемой частью любой поездки, независимо от ее продолжительности и цели — будь то отпуск, командировка, визит к друзьям или родственникам, обучение и др. Очень важно, чтобы полис покрывал все потенциальные риски, с которыми путешественник может столкнуться во время поездки. Стоимость на медицинские услуги в зарубежных клиниках может достигать очень больших сумм, а наличие страхового полиса защитит от таких незапланированных расходов».