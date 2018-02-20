Заседание Совета Нижнекамского муниципального района будет доступно в режиме онлайн

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Заседание Совета Нижнекамского муниципального района будет транслироваться в Интернете в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Мероприятие пройдет в Нижнекамске 21 февраля и будет посвящено итогам социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района в прошлом году.

Ожидается участие в заседании Президента РТ Рустама Минниханова.

Трансляция будет доступна по ссылке на официальном сайте республики: http://prav.tatarstan.ru/

Начало трансляции в 16.00.