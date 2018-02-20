В Елабугу прибыл экипаж «КАМАЗ-Мастера»

(Елабуга, 20 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня елабужская молодежь смогла пообщаться и сфотографироваться с членами экипажа «КАМАЗ-Мастер». Команда прибыла в город в рамках антинаркотической акции «Выбери свой путь».

В рамках акции мероприятия проходили сразу на 4 площадках. Главное действие проходило возле легкоатлетического манежа. Старт акции дал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики Вадим Костюнин, отметив, что главная задача таких акций – это призыв для молодежи, чтобы они не увлекались употреблением наркотиков, профилактика незаконного оборота наркотиков.

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» специально прибыл для участия в акции. До этого они были на тренировках в Корелии. «Это первый город в котором мы побывали в рамках акции. Очень теплый прием, много детей, даже по дороге ехали, многие сигналят, машут, это очень приятно. Такие акции нужно проводить часто», – поделился мастер спорта международного класса пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников.

Сегодня же елабужане смогли увидеть показательное выступление спецназа ГРОМ по захвату приспешников. Тем временем, во Дворце культуры прошел семинар с участием руководителей учебных заведений и представителей администрации района, где полицейские организовали семинар по повышению качества антинаркотической работы.

В рамках антинаркотического десанта мероприятия прошли и в Елабужском институте КФУ. Здесь состоялся круглый стол. Спикеры представили опыт работы проектов «Сессия здоровья», «Спорт против наркотиков», «Диско люди», «Клубная жизнь без наркотиков». Также в рамках акции «Выбери свой путь» в Елабуге прошла встреча с трудовыми коллективами, и были устроены спортивные соревнования среди елабужских школьников.

