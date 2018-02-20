Вниманию родителей студентов К(П)ФУ

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). АКИБАНК внедрил во всей терминальной сети оплату за обучение в Казанском (Приволжском) федеральном университете по штрих-коду.

Теперь студенты К(П)ФУ смогут быстро, удобно и, что немаловажно, без завышенных комиссий осуществить оплату своего обучения в более чем 160 терминалах самообслуживания банка. Например, оплатить учебу в К(П)ФУ можно с максимальной комиссией всего 250 рублей.

Процесс оплаты займет меньше чем 3 минуты. Необходимо выбрать учебное заведение, ввести ФИО и приложить штрих-код. Система автоматически выгрузит всю информацию для оплаты.

Такая система оплаты удобна не только студентам, но и самим вузам, поскольку оптимизирует обработку отчетов (реестров), полученных от банка. Загрузка отчетов в систему учебного заведения осуществляется автоматизированным способом.

Финансовая операция, осуществляющаяся через АКИБАНК, гарантирует высокую степень надежности проведения платежей. Банк постоянно совершенствует дистанционные технологии.

Помимо проведения платежей в пользу вузов, в терминалах АКИБАНКа студенты и сотрудники вузов могут оплатить мобильную связь, Интернет, коммунальные платежи, погасить кредиты и многое другое.

Если у вас возникли вопросы, в нашем банке вам всегда помогут, объяснят и научат, как правильно и быстро совершать те или иные операции.

Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).

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