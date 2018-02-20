В марте жителей Татарстана ждут продолжительные выходные

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Продолжительные выходные ждут жителей Татарстана в марте в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ Международный женский день — 8 марта является нерабочим праздничным днем. В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней постановлением Правительства РФ в 2018 году выходной день с субботы 6 января перенесен на пятницу 9 марта. Продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — сказано в сообщении.

Таким образом, в 2018 году при пятидневной рабочей неделе 8, 9 10 и 11 марта являются днями отдыха.

Продолжительность рабочего дня 7 марта сокращается на один час.

Еще три выходных дня ждут жителей республики в конце текущей недели в связи с празднованием 23 февраля — Дня защитника Отечества. Таким образом, 23, 24 и 25 февраля 2018 года являются днями отдыха. При этом продолжительность рабочего дня 22 февраля сокращается на один час.