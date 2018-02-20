Для проведения марафона «Корзина доброты» в Казани потребуется около 600 волонтеров

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Фонд продовольствия «Русь» ищет волонтеров для помощи в проведении марафона «Корзина доброты» в Казани. Об этом вчера на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель фонда Виктория Кисько.

Благотворительный марафон «Корзина доброты» проводится компанией X5 Retail Group совместно с фондом «Русь» и Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ. Организаторы планируют собрать нескоропортящиеся продукты питания для двух тысяч малообеспеченных одиноких пенсионеров, проживающих в Татарстане.

Акция пройдет 3 марта с 14:00 до 18:00 во всех магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» города Казани.

Для проведения марафона в Казани потребуется помощь нескольких сотен волонтеров, которые будут рассказывать об акции в магазинах, а также принимать продукты и рассортировывать их. Чтобы стать добровольцем, нужно пройти регистрацию на сайте фонда продовольствия «Русь» или позвонить по номеру горячей линии.

«Для участия в акции потребуется всего четыре часа. Нужно будет сообщить жителям города о том, что есть возможность передать частичку своего тепла и доброты через покупку любого набора нескоропортящихся продуктов одиноким бабушкам и дедушкам, проживающим в районах Татарстана», — объяснила руководитель фонда «Русь» Виктория Кисько.

В качестве добровольцев привлекаются учащиеся и студенты вузов и ссузов города, также благотворительные организации. В других городах к акции с удовольствием присоединились многодетные мамы со своими детьми, рассказала руководитель фонда.

«Желательно, чтобы в магазине находилось два волонтера. То есть ориентировочно для этой акции в Казани мы бы хотели зарегистрировать 600 волонтеров. Возможно, потребуется больше, потому что нужны и координаторы всего процесса. Сейчас у нас есть примерно треть необходимого количества», — отметила Виктория Кисько.