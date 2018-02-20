В Пестречинском районе в ДТП с участием грузовика пострадал водитель из Удмуртии

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе «Лада Гранта» лоб в лоб столкнулась с грузовиком «МАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На 875-м километре трассы М7 неподалеку от села Отар Дубровка водитель легковушки превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

В результате аварии 49-летний водитель «Лады» доставлен в больницу с ушибом грудной клетки. Его 38-летний пассажир, а также 47-летний водитель «МАЗа» не пострадали. Примечательно, что все участники инцидента являются жителями Ижевска.

На месте ДТП работали сотрудники ППС из села Шали, медики и полицейские.