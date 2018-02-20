В Брянске найдено тело бывшего барабанщика рок-группы «Черный кофе»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В своей квартире в Брянске обнаружен бывший барабанщик рок-группы «Черный кофе» Сергей Черняков, сообщили «Известия».
По данным издания, тело музыканта обнаружили соседи.
В данный момент следователи изучают обстоятельства трагедии, для установления причин гибели мужчины назначена экспертиза.
В 1982 году Черняков совместно с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым был участником музыкального коллектива «Лейся, песня». Позднее он работал барабанщиком в «Черном кофе», а в 1988 году после гастролей в Испании Черняков покинул группу.